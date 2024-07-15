خبر في الجول – مفاوضات من غزل المحلة مع سموحة لضم محمد عصام

دخل نادي غزل المحلة في مفاوضات مع نظيره سموحة لضم محمد عصام لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب الجناح البالغ من العمر 27 عاما 9 مباريات خلال الموسم الجاري مع سموحة في جميع البطولات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات بين الإداراتين تسير بشكل جيد.

ولم يتم الاتفاق على شكل الصفقة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

ويعد اللاعب أيضا خارج حسابات أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وانتقل عصام إلى سموحة قادما من فريق لا فيينا في صيف عام 2022.

وإجمالا شارك عصام في 36 مباراة مع سموحة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويمتد عقد اللاعب مع النادي السكندري حتى 2026.

ويتولى أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لفريق غزل المحلة، ونجح في قيادتهم للعودة إلى الدوري الممتاز.