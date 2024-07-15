بعدما انفرد برقم قياسي.. شاكيري يعلن اعتزاله الدولي

أعلن شيردان شاكيري لاعب منتخب سويسرا اعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بتألقه الدائم مع منتخب سويسرا في البطولات المجمعة.

وكتب شاكيري عبر حساباته على إنستجرام "سبع بطولات، أهداف كثيرة، 14 عاما مع المنتخب السويسري ولحظات لا تنسى".

واختتم "لقد حان الوقت لأقول وداعا للمنتخب، تبقى ذكريات رائعة وأقول لكم جميعا، شكرا لكم".

ولعب شاكيري 125 مباراة مع سويسرا طوال 14 عاما، ومثل سويسرا في 7 بطولات.

ويعتبر شاكيري ثاني أكثر من لعب لصالح سويسرا، خلف جرانيت تشاكا 130 مباراة.

ويأتي شاكيري كرابع هدافي منتخب سويسرا عبر التاريخ بتسجيله 25 هدفا.

الرقم القياسي الذي حقق شاكيري ولم يفعله أي لاعب آخر هو أنه أصبح الوحيد الذي سجل في البطولات الثلاث الأخيرة لكأس العالم ويورو.

وشارك شاكيري في أول مباراة دولية له ضد أوروجواي في مارس 2010 وخسر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثة أهداف في شباك هندوراس في دور المجموعات بكأس العالم 2014 في البرازيل.