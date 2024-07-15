سلة – الصفقة الأولى.. الزمالك يضم محمد يونس

اتحاد السلة يكشف لـ في الجول بلد إقامة السوبر بين الأهلي والاتحاد.. وشروط الموافقة النهائية

خبر في الجول - أوجستي لم يطلب الرحيل.. ويدرس موقفه من الاستمرار في تدريب سلة الأهلي