سلة – الصفقة الأولى.. الزمالك يضم محمد يونس
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 18:09
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك التعاقد مع محمد يونس لتدعيم فريق كرة السلة للرجال في القلعة البيضاء.
وانضم محمد يونس لصفوف الزمالك قادما من نادي سموحة. ليصبح أولى صفقات النادي الأبيض لكرة السلة.
وسبق لمحمد يونس اللعب لأندية الاتحاد السكندري ومصر للتأمين وسموحة قبل الانتقال للزمالك.
ولم يحقق الزمالك أي بطولة في كرة السلة للرجال الموسم الماضي.
وفاز الاتحاد السكندري بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي وأيضا كأس مصر.
بينما فاز الأهلي بالسوبر المصري ودوري المرتبط.
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