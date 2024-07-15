يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا

أبلغ نادي ميلان نظيره أتليتكو مدريد بتفيل الشرط الجزائي الخاص في عقد ألفارو موراتا لاعب الفريق الإسباني.

ويسعى ميلان لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل، إذ يتواجد فقط لوكا يوفيتش بعد رحيل أوليفييه جيرو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن ميلان سيفعل الشرط الجزائي البالغ 13 مليون يورو في عقد المهاجم الإسباني.

وذكر رومانو أن النادي الإيطالي اتفق مع موراتا على عقد مدته 4 أعوام.

ووفقا لرومانو فإن موراتا وافق على العرض وسيخضع للفحوصات الطبية خلال الأسبوع الجاري.

ويقترب موراتا من العودة إلى الدوري الإيطالي، إذ لعب فترتين مع يوفنتوس.

ولعب موراتا الفترة الأولى مع البيانكونيري في 2014 وحتى 2016 قادما من ريال مدريد.

والفترة الثانية كانت في 2020 إذ قضى إعارة لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو من أتليتكو مدريد وعاد إلى نادي العاصمة الإسبانية مرة أخرى.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على بطولة يورو 2024 رفقة إسبانيا بعد الانتصار على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وحاول ميلان التعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب بولونيا السابق لكن لم يتمكن من الاتفاق مع كيا جورابشيان وكيل أعماله لينتقل إلى مانشستر يونايتد.