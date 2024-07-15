المصري جرانة يستحوذ على نادي بادالونا الإسباني

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

أمير زهير جرانة

استحوذ رجل الأعمال المصري أمير زهير جرانة على نادي بادالونا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الخامسة في إسبانيا.

وحصلت شركة M2A للخدمات الرياضية المملوكة لجرانة على أكثر من 90% من حصة النادي الإسباني لتستحوذ على حق الملكية والإدارة.

وتأسس بادالونا عام 1903 في مدينة بادالونا التي تقع على شمال شرق برشلونة وتعد ثالث أكبر مدينة في إقليم كتالونيا، ويخوض مبارياته على ملعبه ستاد مونسيبال دي بادالونا.

أخبار متعلقة:
أياكس يضم برتراند تراوري خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم

ويعمل جرانة في مجال الاستثمار الرياضي منذ أكثر من 13 عاما حيث عمل من قبل مع الاتحاد الدولي الفيفا لمدة ثمان سنوات، قبل أن ينضم إلى شركة CA sports التي تعمل في تسويق حقوق الرعاية للدوري الإسباني وعمل مع برشلونة وريال مدريد و أتليتكو مدريد قبل أن يؤسس شركة M2A للاستثمار الرياضي.

وقال جرانة لموقع النادي: "نعمل على الاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية التي نرى أنها لديها فرصة للتطور، ونضع خبراتنا ومجهوداتنا لتطويرها ومساعدتها للتقدم والازدهار".

No description available.

واختتم "بادالونا مدينة مميزة جدا في إقليم كتالونيا، ونرى في النادي فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب رياضية وفرص استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة".
أمير زهير جرانة برشلونة ريال مدريد أتليتكو مدريد بادالونا
نرشح لكم
بعد التتويج بـ يورو 2024.. وصول بعثة إسبانيا إلى مدريد بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EAFC25 بعدما انفرد برقم قياسي.. شاكيري يعلن اعتزاله الدولي يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا مدرب ألمانيا يعلق على اعتزال مولر دوليا الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب ميسي ضد لامين.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي فيناليسيما 2025 توماس مولر يعتزل اللعب دوليا
أخر الأخبار
أيمن عبد العزيز مديرا فنيا للإنتاج الحربي 27 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة.. صبحي يتألق على مرتين 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - خماسي الشباب أساسي أمام بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - بيراميدز (4)-(0) النصر.. جووول هاتريك مروان حمدي ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع كيفن كارلوس ساعة | الدوري المصري
بعد التتويج بـ يورو 2024.. وصول بعثة إسبانيا إلى مدريد ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز