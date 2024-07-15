المصري جرانة يستحوذ على نادي بادالونا الإسباني

استحوذ رجل الأعمال المصري أمير زهير جرانة على نادي بادالونا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الخامسة في إسبانيا.

وحصلت شركة M2A للخدمات الرياضية المملوكة لجرانة على أكثر من 90% من حصة النادي الإسباني لتستحوذ على حق الملكية والإدارة.

وتأسس بادالونا عام 1903 في مدينة بادالونا التي تقع على شمال شرق برشلونة وتعد ثالث أكبر مدينة في إقليم كتالونيا، ويخوض مبارياته على ملعبه ستاد مونسيبال دي بادالونا.

ويعمل جرانة في مجال الاستثمار الرياضي منذ أكثر من 13 عاما حيث عمل من قبل مع الاتحاد الدولي الفيفا لمدة ثمان سنوات، قبل أن ينضم إلى شركة CA sports التي تعمل في تسويق حقوق الرعاية للدوري الإسباني وعمل مع برشلونة وريال مدريد و أتليتكو مدريد قبل أن يؤسس شركة M2A للاستثمار الرياضي.

وقال جرانة لموقع النادي: "نعمل على الاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية التي نرى أنها لديها فرصة للتطور، ونضع خبراتنا ومجهوداتنا لتطويرها ومساعدتها للتقدم والازدهار".