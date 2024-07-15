أياكس يضم برتراند تراوري
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 16:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس أمستردام يوم الاثنين ضم برتراند تراوري قادما من فياريال.
بيرتراند تراوري
النادي : فياريال
وأفاد النادي الهولندي في بيان: "توصل أياكس إلى اتفاق مع برتراند تراوري من أجل عودته إلى النادي".
وأضاف البيان "انتقل اللاعب إلى أياكس في صفقة انتقال حر".
ووقع تراوري على عقد يربطه بأياكس لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2026.
في موسم 2016-2017 وصل تراوري إلى نهائي الدوري الأوروبي مع أياكس أثناء إعارته من تشيلسي.
وخاض نجم منتخب بوركينا فاسو خلال ذلك الموسم 39 مباراة بقميص أياكس وسجل 13 هدفا.
بعد مغادرة أياكس، لعب تراوري مع أولمبيك ليون وأستون فيلا واسطنبول باشاك شهير.
وذلك قبل أن يتعاقد مع نادي فياريال الإسباني الشتاء الماضي.
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