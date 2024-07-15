خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 16:13

كتب : عمرو نبيل

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

يهتم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالتعاقد مع فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاهتمام بضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يأتي بسبب نصر الدين النابي.

ويعد النابي مدرب ماييلي السابق في فريق يانج أفريكانز التنزاني.

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وتولى المدرب التونسي تدريب اللاعب الكونغولي في الفترة بين 2021 حتى 2023.

وحصل ماييلي على جائزة هداف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تحت قيادة النابي.

ويعتبر ماييلي هداف بطولة الدوري المصري حتى الآن برصيد 14 هدفا بدون ضربات جزاء، ويبتعد عن حسام أشرف لاعب بلدية المحلة بفارق هدفين.

ولن يلعب كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

واحتل كايزر تشيفز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري جنوب إفريقي برصيد 36 نقطة.

وخاض كايزر تشيفز نهائي دوري أبطال إفريقيا في 2021 ضد الأهلي، وخسر بثلاثة أهداف دون رد عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

فيستون ماييلي الدوري المصري بيراميدز كايزر تشيفز نصر الدين نابي
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