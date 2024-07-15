سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 16:09
كتب : FilGoal
أفادت جريدة سبورت أن رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي سيخضع لعملية جراحية بسبب الإصابة.
وأوضح التقرير أن اللاعب سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل.
وتعرض أراوخو للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.
وأعلن برشلونة إصابة أراوخو بإصابة عضلية.
وفقا لجريدة أس فإن الإصابة هي نفسها تعرض لها أراوخو خلال الموسم الماضي وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب.
وكان منتخب أوروجواي قد فاز على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.
قبل أن يخسر منتخب أوروجواي في نصف النهائي ضد كولومبيا.
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