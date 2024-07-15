الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

ديميتري لوبوف - المدير الفني فريق سيدات الأهلي كرة قدم

أعلن النادي الأهلي تعيين مدير فني فرنسي لقيادة فريق سيدات كرة القدم.

وكشف الأهلي عن تعيين ديميتري ليبوف كمدير فني لفريق كرة القدم للسيدات.

ويسعى الأهلي لتكوين فريق سيدات كرة القدم للمشاركة في المسابقات المحلية.

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وبدأ ليبوف مهمته التدريبية منذ 2009 عندما عمل مساعدا بنادي ليون.

وسبق له العمل مع منتخب روسيا ونادي نابولي للسيدات قبل أن يتولى قيادة منتخبات شابات المغرب.

وكان قد تولى قيادة سامية أدم لاعبة منتخب مصر وقت احترافها بنادي نابولي للسيدات.

وبدأ الأهلي العام الماضي تكوين فريق سيدات كرة القدم من مواليد 2005.

وتعتبر أكاديمية الكرة النسائية بالأهلي هي نواة للفريق وما يليه من فرق سيتم تكوينها لاحقا للمشاركة في المسابقات الرسمية.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.

ويعد شادي محمد من أكثر قادة الأهلي حصدا للألقاب، إذ فاز خلال مسيرته بقميص الأحمر22 لقبا.

وشارك مع منتخب مصر في التتويج بلقب أمم إفريقيا 2008.

وبدأ مشواره مع الكروم ثم قضى 10 مواسم بقميص الأهلي من 1999 وحتى 2009.

ولعب لصفوف الاتحاد ثم الإسماعيلي واعتزل بقميص تليفونات بني سويف في 2012.

وعقب اعتزاله عمل شادي محمد كإعلامي في قناة النادي الأهلي ثم محلل في قنوات أون تايم سبورتس.

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