كوبا أمريكا 2024 – مدرب كولومبيا: لا أشعر بالهزيمة من الأرجنتين.. وحدثت أشياء غريبة للفريقين

أقر نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا بعدم شعوره بالهزيمة من الأرجنتين، وكذلك اعترف بحدوث أشياء غريبة للفريقين.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة: "أعتقد أنني لا أشعر بالهزيمة، أنه شيء غريب، أشعر أن فريقي خرج منتصرا في البطولة، أعتقد أن الفريق الذي لعب بشكل أفضل طوال البطولة توج بها".

وأضاف "أعتقد أننا قمنا بتحضير جيد جدا للمباراة، ولكن بعد ذلك بدأت تحدث بعض المواقف غير العادية قبل اللقاء، اللاعبون قاموا بالإحماء مرتين، ثم كان لدينا 25 دقيقة استراحة، وهي أشياء غريبة لكلا الفريقين".

وواصل "تتويج الأرجنتين مرتين متتاليتين ليست صدفة، وقبل هذه الحقبة خسرت الأرجنتين مرتين في نهائي كوبا أمريكا وكذلك كأس العالم 2014، ليونيل سكالوني مع فريقه لمدة 7 أعوام".

وأنهى حديثه قائلا: "أقدم التهنئة للأرجنتين، أتمنى أن نلعب النهائي المقبل ونتأهل إلى كأس العالم، أنا فخور بفريقي وأشكر اللاعبين".

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

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