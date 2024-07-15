كوبا أمريكا 2024 – لاوتارو: كنت أعلم أن علي دين وهكذا رديته

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

احتفال لاوتارو مارتينيز

أقر لاوتارو مارتينيز لاعب منتخب الأرجنتين أنه كان مدينا بسبب بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال مارتينيز عقب التتويج: "سعيد بتسجيلي الهدف والتتويج بالبطولة، كنا نريد جميعا أن نفوز بها".

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وأكمل "كنت سعيدا للغاية عندما حصلت على الميدالية الذهبية في كأس العالم 2022 بقطر، لكن كنت أعلم أن علي دين".

وتابع "كاحلي لم يسمح لي أن أفعل ما أريد، كاحلي حتى الآن مربوط بدعامة، لكن لا أشعر بأي ألم".

وأنهى حديثه قائلا: "كوبا أمريكا ليست مثل كأس العالم، لكن جهزت نفسي بأفضل طريقة ممكنة للعب والتتويج بالكأس لرد هذا الدين وأشعر براحة البال".

وحصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على جائزة هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف.

وسجل مارتينيز هدف فوز الأرجنتين على كولومبيا.

وكان لاعب إنتر ميلان قد أهدر العديد من الفرص خلال بطولة كأس العالم 2022، ولهذا وجه له العديد من الانتقادات لكن توجت به الأرجنتين.

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

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