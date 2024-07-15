خبر في الجول - كاجالي درامي يرحل عن صفوف مودرن سبورت

يعود كاجالي درامي جناح مودرن سبورت إلى فريقه كيب تاون الجنوب إفريقي عقب نهاية إعارته.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت قرر عدم تفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الجنوب إفريقي.

ولعب درامي 23 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم وسجل هدفا وصنع مثله.

وجاءت مساهمات درامي التهديفية مع مودرن سبورت في مباراة واحدة أمام هلال بنغازي في الكونفدرالية.

وكانت مواجهة الإسماعيلي التي خسرها مودرن سبورت بهدف دون مقابل في الجولة 27 هي الأخيرة لكاجالي درامي بقميص الفريق.

ويبلغ درامي من العمر 20 عاما ويلعب بقميص منتخب جامبيا للشباب.

ويرتبط درامي بتعاقد مع كيب تاون الجنوب إفريقيا حتى صيف 2026.

وانتقل قبل بداية الموسم إلى مودرن سبورت -فيوتشر سابقا- مقابل 250 ألف يورو.