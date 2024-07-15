خبر في الجول - كاجالي درامي يرحل عن صفوف مودرن سبورت

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 14:39

كتب : عمرو نبيل

كاجالي درامي - فيوتشر

يعود كاجالي درامي جناح مودرن سبورت إلى فريقه كيب تاون الجنوب إفريقي عقب نهاية إعارته.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت قرر عدم تفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الجنوب إفريقي.

ولعب درامي 23 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم وسجل هدفا وصنع مثله.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - محاضرة فيديو وبرنامج استشفائي استعدادا للقاء مودرن سبورت خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن.. والقنوات الناقلة رفعت الغائب الحاضر.. مودرن سبورت يفوز على المقاولون بثنائية ويتمسك بالمربع الذهبي

وجاءت مساهمات درامي التهديفية مع مودرن سبورت في مباراة واحدة أمام هلال بنغازي في الكونفدرالية.

وكانت مواجهة الإسماعيلي التي خسرها مودرن سبورت بهدف دون مقابل في الجولة 27 هي الأخيرة لكاجالي درامي بقميص الفريق.

ويبلغ درامي من العمر 20 عاما ويلعب بقميص منتخب جامبيا للشباب.

ويرتبط درامي بتعاقد مع كيب تاون الجنوب إفريقيا حتى صيف 2026.

وانتقل قبل بداية الموسم إلى مودرن سبورت -فيوتشر سابقا- مقابل 250 ألف يورو.

مودرن سبورت كاجالي درامي
نرشح لكم
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي لجنة الحكام ترد على اتهام الصباغ لـ بيريرا بالعنصرية وإعادة أي مباراة أدارها الحنفي مواعيد مباريات الإثنين 15 يوليو 2024.. مواجهة في الدوري وأخرى بالكأس الأولى مع الأبيض منذ 2019.. وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة قائمة بيراميدز - غيابات عديدة ضد النصر في كأس مصر مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية
أخر الأخبار
سلة – الصفقة الأولى.. الزمالك يضم محمد يونس 3 دقيقة | كرة سلة
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا 34 دقيقة | ميركاتو
أزمة عمر عصر.. طلب ثم تجاهل وخطأ إداري قبل تدخل الوزير 58 دقيقة | رياضات أخرى
المصري جرانة يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
أياكس يضم برتراند تراوري ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي ساعة | الدوري المصري
سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز