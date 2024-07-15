كوبا أمريكا 2024 – مارتينيز عقب التتويج: ظنوا أننا سنرتاح بالفوز بالألقاب.. وأظهرنا من نحن

شدد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أن فريقه يظل يريد التتويج بالألقاب.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال مارتينيز عقب التتويج: "أن تكون بطلا مرتين هو أمر جميل جدا لهذا الفريق والبلد، أردنا أن نمنح الناس فرحة أخرى، وبذلنا الكثير من الجهد لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد ظنوا أننا سنرتاح بالفوز بالألقاب، لكننا أظهرنا مرة أخرى من نحن".

وأكمل "سنلعب نهائي فيناليسيما ضد إسبانيا ولدينا فرصة للفوز بلقب آخر، لقد أثبتنا أننا نملك كل شيء".

وواصل "لقد لعبت كولومبيا مباراة رائعة، أخبرتهم بذلك. يجب أن يكونوا فخورين بفريقهم".

وتابع "ظننت أن ليونيل ميسي تعرض لإصابة في أوتار الركبة، لكن علمت أن تلك في كاحله، كان الأمر سيئا حقا، لكن نيكولاس جونزاليس جاء وصنع الفارق".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن حان الوقت للاستمتاع والذهاب في إجازة مع أفراد عائلتي الذين لم أرهم منذ 40 يوما وبعد ذلك سأفكر في المستقبل".

وحصل حارس مرمى أستون فيلا على جائزة أفضل حارس في البطولة.

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

video:1