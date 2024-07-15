كرة يد - العوضي: التعاقد مع مادسن رسالة من إدارة الأهلي.. والمفاوضات قبل نهائي أبطال أوروبا

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

تقديم ستيفان مادسن - المدير الفني فريق الأهلي كرة يد

يرى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن تعاقد فريق اليد مع ستيفان مادسن رسالة من إدارة الأهلي للجماهير.

وتولى الدنماركي ستيفان مادسن قيادة فريق رجال يد الأهلي خلفا للإسباني ديفيد ديفيز.

وقال العوضي خلال مؤتمر تقديم المدرب الدنماركي: "ستيفان مادسن اسم من الطراز الرفيع في عالم كرة اليد".

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وكشف العوضي "التعاقد مع مادسن هو رسالة مجلس إدارة الأهلي لجماهير النادي بمنحي دعم كامل في مختلف الألعاب ومنذ رحيل ديفيد ديفيز بدأنا البحث عن اسم قوي لقيادة الفريق".

وأوضح "ديفيد ديفيز لعب مع الأهلي ورحل بصورة محترمة وحقق 7 ألقاب من أصل 10 وسدد الشرط الجزائي".

وشدد العوضي "الدنمارك من أقوى مدارس عالم التدريب في كرة اليد مع إسبانيا، الدنمارك أبطال العالم والأولمبياد".

وكشف مدير النشاط الرياضي بالأهلي "بدأنا مفاوضات ضم ستيفن مادسن قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بأسبوع تقريبا، أرى أن المفاوضات كانت سهلة بينه وبيني أنا وخالد مرتجي".

وتابع "خالد مرتجي منح مادسن الطمأنينة الكافية ونجحنا في التعاقد معه لمدة موسمين، في آخر أربعة مواسم وصل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين".

وواصل "أعلم أن جماهير الأهلي لا ينقطع طموحها ورغبتهم تحقيق كافة البطولات".

واختتم العوضي تصريحاته "أطمأن جماهير الأهلي أن مجلس الإدارة دائما وأبدا يدعموننا ليكون النادي على الخريطة العالمية في كافة الألعاب".

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