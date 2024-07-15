كوبا أمريكا 2024 – دي ماريا: حلمت بكل ما حققته.. وهذا ما تمنيته ولم يحدث

شدد أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين أنه حلم بكل ما حققه ونجح في ذلك، بينما اعترف بشيء تمناه ولم يتمكن من تحقيقه.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال دي ماريا عقب المباراة: "حلمت بكل هذا وأخبرت أصدقائي عنه وحدث بالفعل، لدي الكثير من المشاعر الجميلة".

وأضاف "يبدو أن الأمر سهلا ولكنه صعب للغاية، كان علي أن أكون على الجانب الآخر، أنا ممتن إلى الأبد لهذا الجيل الذي قدم كل شيء وجعلني أحقق ما أردت بشدة".

واختتم "أتمنى لو فزت بشيء مع الجيل السابق الذي كان يستحق ذلك".

وأعلن اللاعب الملقب بـ "الفيديو" اعتزاله اللعب الدولي وبالتالي المباراة الأخيرة له كانت بتتويج ببطولة غالية لـ التانجو.

وعلى مستوى الأندية، فيقترب اللاعب صاحب الـ36 عاما من التوقيع لبنفيكا حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

وانتهى عقد دي ماريا مع بنفيكا، لكن إذا حدث فسيكون بمثابة توقيع جديد.

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.