كوبا أمريكا 2024 – دي ماريا: حلمت بكل ما حققته.. وهذا ما تمنيته ولم يحدث

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 13:49

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

شدد أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين أنه حلم بكل ما حققه ونجح في ذلك، بينما اعترف بشيء تمناه ولم يتمكن من تحقيقه.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال دي ماريا عقب المباراة: "حلمت بكل هذا وأخبرت أصدقائي عنه وحدث بالفعل، لدي الكثير من المشاعر الجميلة".

أخبار متعلقة:
كرة يد - مادسن: اخترت التدريب في مصر بعد رؤية جماهير الأهلي.. وتلك أهدافي تقرير: اتفاق وشيك بين القادسية ومارسيليا بشأن أوباميانج كوبا أمريكا 2024 – سكالوني عن مستقبل ميسي.. وسوء التنظيم وأحداث قبل مباراة كولومبيا مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال

وأضاف "يبدو أن الأمر سهلا ولكنه صعب للغاية، كان علي أن أكون على الجانب الآخر، أنا ممتن إلى الأبد لهذا الجيل الذي قدم كل شيء وجعلني أحقق ما أردت بشدة".

واختتم "أتمنى لو فزت بشيء مع الجيل السابق الذي كان يستحق ذلك".

وأعلن اللاعب الملقب بـ "الفيديو" اعتزاله اللعب الدولي وبالتالي المباراة الأخيرة له كانت بتتويج ببطولة غالية لـ التانجو.

وعلى مستوى الأندية، فيقترب اللاعب صاحب الـ36 عاما من التوقيع لبنفيكا حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

وانتهى عقد دي ماريا مع بنفيكا، لكن إذا حدث فسيكون بمثابة توقيع جديد.

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

أنخيل دي ماريا الأرجنتين كولومبيا كوبا أمريكا 2024 الولايات المتحدة الأمريكية
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 – مارتينيز عقب التتويج: ظنوا أننا سنرتاح بالفوز بالألقاب.. وأظهرنا من نحن كوبا أمريكا 2024 – سكالوني عن مستقبل ميسي.. وسوء التنظيم وأحداث قبل مباراة كولومبيا الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب ميسي ضد لامين.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي فيناليسيما 2025 جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس "الفوز بكأس أخرى مع ليو هو ما أتخيله" نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16
أخر الأخبار
كوبا أمريكا 2024 – مارتينيز عقب التتويج: ظنوا أننا سنرتاح بالفوز بالألقاب.. وأظهرنا من نحن 18 دقيقة | أمريكا
كرة يد - العوضي: التعاقد مع مادسن رسالة من إدارة الأهلي.. والمفاوضات قبل نهائي أبطال أوروبا 32 دقيقة | كرة يد
كوبا أمريكا 2024 – دي ماريا: حلمت بكل ما حققته.. وهذا ما تمنيته ولم يحدث 42 دقيقة | أمريكا
تقرير: اتفاق وشيك بين القادسية ومارسيليا بشأن أوباميانج 51 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - مادسن: اخترت التدريب في مصر بعد رؤية جماهير الأهلي.. وتلك أهدافي 59 دقيقة | كرة يد
كوبا أمريكا 2024 – سكالوني عن مستقبل ميسي.. وسوء التنظيم وأحداث قبل مباراة كولومبيا ساعة | أمريكا
مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال ساعة | ميركاتو
برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز