تقرير: اتفاق وشيك بين القادسية ومارسيليا بشأن أوباميانج

اقترب بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا من مغادرة الفريق الفرنسي نحو القادسية، وفقا لتقرير موقع فوت ميركاتو.

وحاول مسؤولو مارسيليا والمدرب الجديد روبرتو دي زيربي إقناع بيير إيمريك أوباميانج بالبقاء بعد تلقيه لعرض مغري من القادسية السعودي، لكن المحاولات باءت بالفشل، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن أوباميانج قرر الانضمام إلى القادسية بالفعل.

وأوضح التقرير أن هناك اتفاق وشيك بين الناديين، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة في أقرب وقت خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمتد عقد المهاجم الجابوني مع مارسيليا حتى صيف 2026.

وأضاف التقرير أن نادي مارسيليا يعمل على محاولة ضم مهاجم جديد، في ظل ارتباط النادي بماسون جرينوود وإيدي نكيتياه.

يوم الأحد، ذكرت جريدة لا بروفانس الفرنسية أن إدارة مارسيليا وروبرتو دي زيربي يبذلون قصارى جهدهم لإقناع بيير إيمريك أوباميانج بالبقاء.

ولا يشعر الجانب الفرنسي بالتفاؤل لأن القادسية عرض على أوباميانج أكبر راتب سيحصده في مسيرته الكروية، حسب التقرير.

وكانت جريدة ليكيب قد أوضحت أن النادي العائد أخيرا إلى الدوري السعودي الممتاز عرض ضم أوباميانج لمدة عامين.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سجل 30 هدفا وصنع 13 خلال 51 مباراة مع مارسليا الموسم المنصرم.

قبل أسابيع، أوضح فرانكي توردي مسئول الاتصال بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي موقف ناديه من رحيل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق إلى نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن نادي الشباب اقترب من الاتفاق مع أوباميانج.

وقال توردي في تصريحات لجريدة اليوم السعودية قبل أسابيع: "نادي مارسيليا بطبيعته لا يعلق على شائعات سوق الانتقالات".

وأضاف "ما يتردد في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية بشأن انتقال أوباميانج إلى الشباب شائعة من شائعات سوق الانتقالات".

وأوضح تقرير الرياضية قبلها أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى شبه اتفاق مع أوباميانج، وتسعى لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وأبدت الأندية السعودية اهتمامًا بضم أوباميانج في الصيف الماضي قبل انضمامه إلى مارسيليا قادما من تشيلسي.

بداية أوباميانج مع مارسيليا في الموسم المنصرم لم تكن قوية، لكنه أنهى الموسم برصيد 30 هدفا.

وبدأ الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي ثم انتقل لفرنسا من بوابة ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان.

وساهم في الفوز بلقب كأس فرنسا في 2013 مع الأخضر الفرنسي.

وانضم لصفوف بوروسيا دورتموند سجل خلال 4 مواسم ونصف 141 هدفا وصنع 36 وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2015-16 وهداف الدوري في 2016-17 ومحققا لقبي سوبر ألماني وكأس ألمانيا.

وفي شتاء 2018 انضم لصفوف أرسنال لمدة 4 مواسم مسجلا 92 هدفا ومحققا لقبين وجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-19 بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وفي يناير 2022 انضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وتوج بلقب السوبر الإسباني.

وانتقل الصيف قبل الماضي صوب تشيلسي لكن تجربته لم تمر بشكل جيد، فخاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبقميص منتخب الجابون يعد الهداف التاريخي لبلاده وحاز جائزة أفضل لاعب في القارة عام 2015.