كرة يد - مادسن: اخترت التدريب في مصر بعد رؤية جماهير الأهلي.. وتلك أهدافي

أعرب الدنماركي ستيفان مادسن عن سعادته بتولي قيادة فريق رجال الأهلي لكرة اليد.

وأعلن النادي الأهلي تولي مادسن القيادة الفنية لفريق اليد بعد رحيل الإسباني ديفيد ديفيز.

وكان مادسن مدربا لفريق ألبورج الدنماركي وصيف دوري أبطال أوروبا.

وقال ستيفان مادسن خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي الذي يعتبر الأكبر في إفريقيا ولدي طموح كبير لتحقيق البطولات".

وتابع "أتشرف بالتواجد بنفس النادي الذي يتواجد فيه بيبو -محمود الخطيب- أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم وهذا شرف كبير لي".

وكشف مادسن "أشكر خالد مرتجي وخالد العوضي على احترافيتهم الكبيرة خلال المفاوضات وهذا من أفضل ما رأيته خلال مسيرتي وهو ما يعكس احترافية النادي".

وعن سؤاله لماذا اختار التدريب في مصر أجاب "رأيت جماهير الأهلي وهو أمر مبهر بالنسبة لي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافي بالتتويج بكل البطولات الممكنة".

وأضاف المدرب الدنماركي "زرت النادي الأهلي وشعرت أنهم يعملون كأسرة واحدة وهذا أمر يسعدني".

وشدد "هذه تجربة وثقافة جديدة بالنسبة لي وسأسعى لتقديم أفضل ما عندي".

واختتم مادسن تصريحاته بالحديث عن كأس السوبر جلوب قائلا: "أعلم أن كأس العالم للأندية صعبة ومنافسة قوية لكن هدفي دائما هو التتويج بالألقاب، وأمر رائع استضافتها في مصر".