مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الاثنين انتقال مدافعه ويلي كامبوالا إلى فياريال.

نادي الغواصات الصفراء توصل إلى اتفاق مع يونايتد للتعاقد مع المدافع الفرنسي مقابل 10 مليون يورو، حسب التقارير.

وأنهى كامبوالا ما يقرب من أربع سنوات قضاها في صفوف الشياطين الحمر.

سيغادر اللاعب الفرنسي مانشستر يونايتد بعد أن شارك في 10 مباريات مع الفريق الأول.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع على عقد يربطه بفياريال حتى 2029.

وتعاقد يونايتد مع كامبوالا قادما من سوشو مقابل 4 ملايين يورو في 2020.

وتوج كامبوالا بلقب كأس إنجلترا الموسم المنقضي بعد الانتصار على الجار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ويلعب كامبوالا في الفئات الشبابية لمنتخب فرنسا، لكن لم يتم ضمه مطلقا إلى الفريق الأول.

ولدى كامبوالا جنسية الكونغو الديمقراطية وولد في العاصمة كينشاسا.