مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

ويلي كامبوالا

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الاثنين انتقال مدافعه ويلي كامبوالا إلى فياريال.

نادي الغواصات الصفراء توصل إلى اتفاق مع يونايتد للتعاقد مع المدافع الفرنسي مقابل 10 مليون يورو، حسب التقارير.

وأنهى كامبوالا ما يقرب من أربع سنوات قضاها في صفوف الشياطين الحمر.

أخبار متعلقة:
برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر يورو 2024 - كوكوريا يتهكم على جاري نيفيل توماس مولر يعتزل اللعب دوليا ريال مدريد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بـ7 لاعبين فقط

سيغادر اللاعب الفرنسي مانشستر يونايتد بعد أن شارك في 10 مباريات مع الفريق الأول.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع على عقد يربطه بفياريال حتى 2029.

وتعاقد يونايتد مع كامبوالا قادما من سوشو مقابل 4 ملايين يورو في 2020.

وتوج كامبوالا بلقب كأس إنجلترا الموسم المنقضي بعد الانتصار على الجار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ويلعب كامبوالا في الفئات الشبابية لمنتخب فرنسا، لكن لم يتم ضمه مطلقا إلى الفريق الأول.

ولدى كامبوالا جنسية الكونغو الديمقراطية وولد في العاصمة كينشاسا.

ويلي كامبوالا فياريال مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تقرير: اتفاق وشيك بين القادسية ومارسيليا بشأن أوباميانج رومانو: فاران يعطي قراره النهائي لـ فابريجاس بشأن عرض كومو أصغر انتدابات نهضة الدوري السعودي؟ ليكيب: اتحاد جدة يقترب من ضم شاب روما مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط رومانو: اجتماع بين سيتي وألفاريز عقب كوبا أمريكا "جاهز لإحداث التأثير على الفور".. يونايتد يعلن التعاقد مع زيركزي ميلان يرسل عرضه الرسمي الأول من أجل ضم نجم موناكو الشرق الأوسط: الخلود السعودي يحاول اقتناص حجازي قبل انتقاله إلى نيوم
أخر الأخبار
لجنة الحكام ترد على اتهام الصباغ لـ بيريرا بالعنصرية وإعادة أي مباراة أدارها الحنفي دقيقة | الكرة المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الإفريقية 5 دقيقة | رياضات أخرى
كوبا أمريكا 2024 – مدرب كولومبيا: لا أشعر بالهزيمة من الأرجنتين.. وحدثت أشياء غريبة للفريقين 29 دقيقة | أمريكا
الكشف عن أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في باريس 2024 38 دقيقة | منتخب مصر
كاف يؤكد حصول الرباعي المصري على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوبا أمريكا 2024 – لاوتارو: كنت أعلم أن علي دين وهكذا رديته 53 دقيقة | أمريكا
مدرب ألمانيا يعلق على اعتزال مولر دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - كاجالي درامي يرحل عن صفوف مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز