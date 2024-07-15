برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر

كشف برشلونة منافسه على كأس جوان جامبر في الموسم الجديد.

سيلعب برشلونة بطولة جوان جامبر ضد فريق موناكو في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي

سيستمر البلوجرانا في لعب مبارياته الموسم المقبل في هذا الملعب بسبب استمرار تطوير ملعب كامب نو.

ستقام المواجهة يوم 12 أغسطس المقبل، حسب بيان برشلونة.

وستكون النسخة رقم 59 من كأس جوان جامبر.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي النادي الكتالوني ورئيسه السابق.

البطولة كانت تقام بوجود أربعة فرق منذ عام 1966 حتى 1996، ومنذ عام 1997 تقام من لقاء واحد بوجود فريقين فقط.

يذكر أن برشلونة استهل فترة الإعداد للموسم الجديد قبل أيام تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.

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وسيلعب برشلونة مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم السبت 17 أغسطس.