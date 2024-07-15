برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - احتفال برشلونة بالتأهل أمام نابولي

كشف برشلونة منافسه على كأس جوان جامبر في الموسم الجديد.

سيلعب برشلونة بطولة جوان جامبر ضد فريق موناكو في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي

سيستمر البلوجرانا في لعب مبارياته الموسم المقبل في هذا الملعب بسبب استمرار تطوير ملعب كامب نو.

أخبار متعلقة:
الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب يورو 2024 - كوكوريا يتهكم على جاري نيفيل ميسي ضد لامين.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي فيناليسيما 2025 توماس مولر يعتزل اللعب دوليا

ستقام المواجهة يوم 12 أغسطس المقبل، حسب بيان برشلونة.

وستكون النسخة رقم 59 من كأس جوان جامبر.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي النادي الكتالوني ورئيسه السابق.

البطولة كانت تقام بوجود أربعة فرق منذ عام 1966 حتى 1996، ومنذ عام 1997 تقام من لقاء واحد بوجود فريقين فقط.

يذكر أن برشلونة استهل فترة الإعداد للموسم الجديد قبل أيام تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.

وسيلعب برشلونة مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم السبت 17 أغسطس.

برشلونة موناكو جوان جامبر
نرشح لكم
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل ريال مدريد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بـ7 لاعبين فقط يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا غزو إسباني.. سكاي: كومو يتفق للتعاقد مع رينا ومورينو فياريال يتفق مع يونايتد للتعاقد مع كامبوالا تيباس يحسم إمكانية برشلونة الاقتصادية من ضم نيكو ويليامز فان دي بيك ينتقل إلى جيرونا
أخر الأخبار
سلة – الصفقة الأولى.. الزمالك يضم محمد يونس 4 دقيقة | كرة سلة
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا 35 دقيقة | ميركاتو
أزمة عمر عصر.. طلب ثم تجاهل وخطأ إداري قبل تدخل الوزير 59 دقيقة | رياضات أخرى
المصري جرانة يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
أياكس يضم برتراند تراوري ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي 2 ساعة | الدوري المصري
سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز