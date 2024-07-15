الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 12:18

كتب : محمد سمير

تتويج الأرجنتين - كوبا أمريكا 2024

تسبب مقولة "الأفضل على الإطلاق" والتي يتكون اختصارها باللغة الإنجليزية G.O.A.T الكثير من الجدل لصعوبة اتفاق الجميع على حسم من هو اللاعب الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

لكن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين نجح في أن يكون الأفضل على الإطلاق وهذه المرة في عدد البطولات التي توج بها.

بات ميسي أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بالألقاب بعد أن رفع رصيده إلى 45 لقبا.

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وتجاوز قائد الأرجنتين بذلك زميله السابق داني ألفيش لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل والذي سبق وأن حقق 44 لقبا.

وحصد ميسي لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه وهذه المرة بعد الفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل سجله لاوتارو مارتينيز.

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة ألقاب بقميص منتخب الأرجنتين الأول.

ويمتلك ميسي 39 لقبا مع مختلف الأندية بجانب ستة ألقاب مع الأرجنتين في مختلف الفئات العمرية.

وجاءت ألقاب ليونيل ميسي كالآتي:

الأندية (39 لقبا)

مع برشلونة توج بـ 35 لقب

(10 دوري - 7 كأس الملك - 8 سوبر إسباني - 4 دوري أبطال أوروبا - 3 سوبر أوروبي - 3 كأس عالم للأندية)

مع باريس سان جيرمان توج بـ 3 ألقاب

(2 دوري فرنسي - 1 كأس الأبطال الفرنسي)

مع إنتر ميامي توج بلقب وحيد (كأس الدوريات)

مع الأرجنتين توج بـ 6 ألقاب

(2 كوبا أمريكا - 1 كأس العالم - 1 كأس الفيناليسيما - 1 كأس العالم تحت 17 عاما - 1 ذهبية الأولمبياد)

الأرجنتين ليونيل ميسي كوبا أمريكا داني ألفيش
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