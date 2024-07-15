ميسي ضد لامين.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي فيناليسيما 2025
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 11:48
كتب : محمد سمير
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 – دي ماريا: حلمت بكل ما حققته.. وهذا ما تمنيته ولم يحدث كوبا أمريكا 2024 – سكالوني عن مستقبل ميسي.. وسوء التنظيم وأحداث قبل مباراة كولومبيا الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس "الفوز بكأس أخرى مع ليو هو ما أتخيله" نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 القصة الكاملة - مهزلة دخول الجماهير وتأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا
أخر الأخبار
مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال 56 دقيقة | ميركاتو