ريال مدريد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بـ7 لاعبين فقط
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 11:14
كتب : FilGoal
يبدأ ريال مدريد يوم الاثنين فترة الإعداد للموسم الجديد بـ7 لاعبين فقط، وفقا لجريدة ماركا.
وذلك بسبب مشاركة العديد من لاعبيه في يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024.
ويدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فترة الإعداد بهذا السباعي:
أندري لونين
تيبو كورتوا
لوكاس فاسكيز
خيسوس فاييجو
فران جارسيا
داني سيبايوس
براهيم دياز
ويستعد ريال مدريد للدفاع عن لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الجديد.
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