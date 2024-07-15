جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 07:39

كتب : FilGoal

خاميس رودريجيز - دي ماريا

فاز خاميس رودريجيز نجم كولومبيا بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024.

وقدم الكولومبي عرضا استثنائيا بـ 7 مساهمات، حيث سجل هدفا وصنع 6 وقاد بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا لأول مرة منذ 2001، وثالث مرة في تاريخ البلاد.

وفاز لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين بجائزة هداف البطولة.

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وسجل لاوتارو هدف تتويج الأرجنتين وفوزها على كولومبيا في المباراة النهائية.

ورفع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي رفع رصيده بهدف المباراة النهائية إلى 5 أهداف.

فيما فاز إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين بجائزة أفضل حارس في البطولة.

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

خاميس رودريجيز لاوتارو مارتينيز إيميليانو مارتينيز كوبا أمريكا
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