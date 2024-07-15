نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 06:38

كتب : FilGoal

إصابة ميسي وخروجه في نهائي كوبا أمريكا

تعرض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين للإصابة في نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد كولومبيا.

وتعثر ليو على أرض الملعب في الدقيقة 64 دون تدخل مع أحد.

وبعد دقيقتين لم يتمكن العلاج من جعله يكمل المباراة، ليخلع الشارة وينفجر باكيا في خروجه.

وحل نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا بدلا منه.

وكان ميسي قد سقط في الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 36 إثر تدخل من سانتياجو أرياس ظهير كولومبيا.

ولكن بعد تلقيه العلاج عاد لاستكمال اللعب، وهو ما لم يتمكن منه في الإصابة الثانية.

واتضح لاحقا تعرض ميسي لالتواء في الكاحل، حيث ظهر كاحله متورما على مقاعد البدلاء بعد خروجه.

وكان ميسي قد أصيب في أعقاب مباراة تشيلي الثانية في دور المجموعات، ليغيب عن مواجهة بيرو في الجولة الثالثة.

وعاد ليو ليكمل البطولة بعد تصدر الأرجنتين للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث شارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور في ربع النهائي، ثم على كندا في نصف النهائي.

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