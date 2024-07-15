نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا

تعرض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين للإصابة في نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد كولومبيا.

وتعثر ليو على أرض الملعب في الدقيقة 64 دون تدخل مع أحد.

وبعد دقيقتين لم يتمكن العلاج من جعله يكمل المباراة، ليخلع الشارة وينفجر باكيا في خروجه.

وحل نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا بدلا منه.

Messi saiu lesionado com queixas musculares e ficou em lágrimas. pic.twitter.com/yc7IahcXU5 — B24 (@B24PT) July 15, 2024

وكان ميسي قد سقط في الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 36 إثر تدخل من سانتياجو أرياس ظهير كولومبيا.

ولكن بعد تلقيه العلاج عاد لاستكمال اللعب، وهو ما لم يتمكن منه في الإصابة الثانية.

واتضح لاحقا تعرض ميسي لالتواء في الكاحل، حيث ظهر كاحله متورما على مقاعد البدلاء بعد خروجه.

😳 El tobillo de Messi… duele solo de verlo pic.twitter.com/aAbMURauGQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 15, 2024

ASÍ CAMINA LEO pic.twitter.com/NqlDilmol6 — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2024

وكان ميسي قد أصيب في أعقاب مباراة تشيلي الثانية في دور المجموعات، ليغيب عن مواجهة بيرو في الجولة الثالثة.

وعاد ليو ليكمل البطولة بعد تصدر الأرجنتين للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث شارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور في ربع النهائي، ثم على كندا في نصف النهائي.