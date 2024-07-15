انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 04:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - نهائي كوبا أمريكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

الأرجنتين بلغت النهائي بصدارة المجموعة الأولى، ثم بالتغلب على الإكوادور وكندا في ربع ونصف النهائي.

على الجانب الآخر تصدرت كولومبيا المجموعة الرابعة، ثم اجتازت عقبتي بنما وأوروجواي.

أخبار متعلقة:
القصة الكاملة - مهزلة دخول الجماهير وتأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

بينما يسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.

وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من ساعة بسبب الأزمة التي اندلعت حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

أسفر ذلك عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

وصرح مسؤول الأمن في ملعب هارد روك قائلا: "لن تبدأ المباراة حتى يتم إخراج كل من دخل دون تذاكر".

وبعد ذلك كشف جاستون إيدول مراسل TYC عن فتح الأبواب والسماح بالدخول بدون تذاكر.

---------

ق 124 لا ركلة جزاء.. وصافرة النهاية.. الأرجنتين بطل كوبا أمريكا

ق 122 الحكم يراجع ركلة جزاء لكولومبيا في آخر لعبة

ق 117 لقطة الوداع.. خروج أنخيل دي ماريا ونزول نيكولاس أوتاميندي

ق 115 إنذار لميجيل بورخا بعد مشادة بين لاعبي الفريقين

ق 112 جوووووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل الأول.. تمريرة رائعة ولاوتارو ينفرد ويسجل فوق الحارس فارجاس

ق 108 ميجيل بورخا يسدد ولكن تصطدم بالدفاع

ق 106 جون كاراسكال وميجيل بورخا وماتيوس أوريبي بدلا من جون أرياس ولويس دياز وجيفرسون ليرما

ق 102 جون أرياس يسدد كرة خطيرة تصطدم بالدفاع

ق 100 تاليافيكو يسدد بالرأس ولكن فارجاس يتصدى

ق 96 لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو بدلا من خوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز

ق 95 نيكولاس جونزاليس يسدد ولكن فارجاس يتصدى

ق 91 خوان كوينتيرو بدلا من خاميس رودريجيز

إلى الوقت الإضافي

ق 89 أول تبديلات كولومبيا.. كيفن كاستانو ورافاييل بوريس بدلا من ريتشارد ريوس المصاب وجون كوردوبا

ق 88 دي ماريا يرسل عرضية رائعة لنيكولاس جونزاليس ولكن تسديدته أتت خارج المرمى بغرابة

ق 82 خاميس رودريجيز يسدد ركلة حرة ولكن في الحائط البشري

ق 79 رأسية من كارلوس كويستا تمر بجوار القائم

ق 76 نيكولاس جونزاليس يسجل ولكن تسلل واضح يلغي الهدف

ق 74 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء واللعب يستمر

ق 73 كولومبيا تطالب بركلة جزاء بعد سقوط جون كوردوبا

ق 72 الإصابة الثانية.. ناهويل مولينا بدلا من جونزالو مونتييل

ق 66 ميسي يخلع الشارة ويغادر الملعب باكيا.. دخول نيكولاس جونزاليس بدلا منه

ق 64 سقوط ميسي مرة أخرى.. تعثر على أرض الملعب وسقط وحده

ق 63 جيفرسون ليرما يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر فوق العارضة

ق 61 الإنذار الأول من نصيب أليكسيس ماك أليستر بعد تدخل قوي

ق 58 أنخيل دي ماريا يخترق ويسدد ولكن فارجاس يتصدى

ق 54 دافينسون سانشيز يسدد رأسية من الركنية ولكن فوق العارضة

ق 53 جون أرياس يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع الأرجنتين إلى ركنية

ق 49 دي ماريا يسدد ولكن الحارس كاميلو فارجاس يتصدى

ق 47 سانتياجو أرياس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 46 انطلاق الشوط الثاني

استراحة بين الشوطين امتدت لـ 25 دقيقة من أجل فقرة شاكيرا

استراحة

ق 44 نيكولاس تاليافيكو يسدد بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 41 ريتشارد ريوس يسدد من الخارج ولكن إيميليانو يتصدى

ق 39 عودة ميسي للعب بعد تلقيه العلاج

ق 36 سقوط ميسي مصابا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس

ق 33 جيفرسون ليرما يسدد ومارتينيز يتصدى للكرة الخطيرة

ق 20 ميسي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 13 رأسية خطيرة من كارلوس كويستا ولكن مارتينيز يمسك بالكرة

ق 7 إيفان كوردوبا يرد بمحاولة كولومبية خطيرة ولكن بجوار قائم إيميليانو

ق 1 خوليان ألفاريز يهدر المحاولة الأولى بتسديدة خطيرة مرت بجوار القائم

بداية المباراة

كوبا أمريكا الأرجنتين كولومبيا
نرشح لكم
جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس "الفوز بكأس أخرى مع ليو هو ما أتخيله" نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا القصة الكاملة - مهزلة دخول الجماهير وتأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا منتخب الأرجنتين يكرم دي ماريا قبل مباراته الدولية الأخيرة كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي
أخر الأخبار
جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس ساعة | أمريكا
"الفوز بكأس أخرى مع ليو هو ما أتخيله" 2 ساعة | أمريكا
نهائي كوبا أمريكا - إصابة ميسي وخروجه باكيا من موقعة الأرجنتين وكولومبيا 2 ساعة | أمريكا
انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 5 ساعة | أمريكا
القصة الكاملة - مهزلة دخول الجماهير وتأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا 6 ساعة | أمريكا
يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته 6 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج 7 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان 7 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز