انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

الأرجنتين بلغت النهائي بصدارة المجموعة الأولى، ثم بالتغلب على الإكوادور وكندا في ربع ونصف النهائي.

على الجانب الآخر تصدرت كولومبيا المجموعة الرابعة، ثم اجتازت عقبتي بنما وأوروجواي.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

بينما يسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.

وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من ساعة بسبب الأزمة التي اندلعت حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

أسفر ذلك عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

وصرح مسؤول الأمن في ملعب هارد روك قائلا: "لن تبدأ المباراة حتى يتم إخراج كل من دخل دون تذاكر".

وبعد ذلك كشف جاستون إيدول مراسل TYC عن فتح الأبواب والسماح بالدخول بدون تذاكر.

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ق 124 لا ركلة جزاء.. وصافرة النهاية.. الأرجنتين بطل كوبا أمريكا

ق 122 الحكم يراجع ركلة جزاء لكولومبيا في آخر لعبة

ق 117 لقطة الوداع.. خروج أنخيل دي ماريا ونزول نيكولاس أوتاميندي

ق 115 إنذار لميجيل بورخا بعد مشادة بين لاعبي الفريقين

ق 112 جوووووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل الأول.. تمريرة رائعة ولاوتارو ينفرد ويسجل فوق الحارس فارجاس

ق 108 ميجيل بورخا يسدد ولكن تصطدم بالدفاع

ق 106 جون كاراسكال وميجيل بورخا وماتيوس أوريبي بدلا من جون أرياس ولويس دياز وجيفرسون ليرما

ق 102 جون أرياس يسدد كرة خطيرة تصطدم بالدفاع

ق 100 تاليافيكو يسدد بالرأس ولكن فارجاس يتصدى

ق 96 لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو بدلا من خوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز

ق 95 نيكولاس جونزاليس يسدد ولكن فارجاس يتصدى

ق 91 خوان كوينتيرو بدلا من خاميس رودريجيز

إلى الوقت الإضافي

ق 89 أول تبديلات كولومبيا.. كيفن كاستانو ورافاييل بوريس بدلا من ريتشارد ريوس المصاب وجون كوردوبا

ق 88 دي ماريا يرسل عرضية رائعة لنيكولاس جونزاليس ولكن تسديدته أتت خارج المرمى بغرابة

ق 82 خاميس رودريجيز يسدد ركلة حرة ولكن في الحائط البشري

ق 79 رأسية من كارلوس كويستا تمر بجوار القائم

ق 76 نيكولاس جونزاليس يسجل ولكن تسلل واضح يلغي الهدف

ق 74 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء واللعب يستمر

ق 73 كولومبيا تطالب بركلة جزاء بعد سقوط جون كوردوبا

ق 72 الإصابة الثانية.. ناهويل مولينا بدلا من جونزالو مونتييل

ق 66 ميسي يخلع الشارة ويغادر الملعب باكيا.. دخول نيكولاس جونزاليس بدلا منه

ق 64 سقوط ميسي مرة أخرى.. تعثر على أرض الملعب وسقط وحده

ق 63 جيفرسون ليرما يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر فوق العارضة

ق 61 الإنذار الأول من نصيب أليكسيس ماك أليستر بعد تدخل قوي

ق 58 أنخيل دي ماريا يخترق ويسدد ولكن فارجاس يتصدى

ق 54 دافينسون سانشيز يسدد رأسية من الركنية ولكن فوق العارضة

ق 53 جون أرياس يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع الأرجنتين إلى ركنية

ق 49 دي ماريا يسدد ولكن الحارس كاميلو فارجاس يتصدى

ق 47 سانتياجو أرياس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 46 انطلاق الشوط الثاني

استراحة بين الشوطين امتدت لـ 25 دقيقة من أجل فقرة شاكيرا

🎶🇨🇴@shakira performs at halftime of the Copa América 2024 Final in Miami 🔥 pic.twitter.com/9BfawNas0X — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

استراحة

ق 44 نيكولاس تاليافيكو يسدد بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 41 ريتشارد ريوس يسدد من الخارج ولكن إيميليانو يتصدى

ق 39 عودة ميسي للعب بعد تلقيه العلاج

ق 36 سقوط ميسي مصابا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس

ق 33 جيفرسون ليرما يسدد ومارتينيز يتصدى للكرة الخطيرة

ق 20 ميسي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 13 رأسية خطيرة من كارلوس كويستا ولكن مارتينيز يمسك بالكرة

ق 7 إيفان كوردوبا يرد بمحاولة كولومبية خطيرة ولكن بجوار قائم إيميليانو

ق 1 خوليان ألفاريز يهدر المحاولة الأولى بتسديدة خطيرة مرت بجوار القائم

بداية المباراة