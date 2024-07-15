بسبب أزمة الجماهير.. تأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 02:45

كتب : FilGoal

ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2024 عن تأخر انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا.

وجاء البيان المقتضب عبر الحساب كالتالي:

نعلمكم أن الناس الذين لا يملكون تذاكر للمباراة لن يتمكنوا من دخول الملعب. فقط هؤلاء الذين اشتروا التذاكر سيتمكنوا من الدخول بمجرد فتح الباب مجددا.

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نبلغكم ان المباراة سيتم تأخير انطلاقها لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (3:30 فجرا بتوقيت القاهرة).

واندلعت الأزمة حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

الأمر الذي أسفر عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

ولا يزال آلاف الجماهير على بوابات الملعب عاجزين عن الدخول حتى الآن.

والتقطت قناة TYC الأرجنتينية مشاهد بكاء طفل أرجنتيني وشكواه من تعرضه للضرب على بوابة الملعب.

وأوقف اللاعبون عملية الإحماء وخرجوا من الملعب إثر استمرار الأحداث المؤسفة.

وأوضح جاستون إيدول مراسل TYC أن البوابات لم يتم فتحها حتى الآن أمام تزاحم الناس حول الملعب الذي وصل امتلاء مدرجاته بالداخل إلى 40% فقط.

كما كشف عن تأجيل انطلاق المباراة لـ 15 دقيقة إضافية.

وصرح مسؤول الأمن في ملعب هارد روك قائلا: "لن تبدأ المباراة حتى يتم إخراج كل من دخل دون تذاكر".

وبعد ذلك كشف إيدول عن فتح الأبواب والسماح للدخول بدون تذاكر.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

بينما يسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.

كولومبيا رفعت كأس أمريكا اللاتينية آنذاك بالفوز على المكسيك بهدف دون رد.

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