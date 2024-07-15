يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 02:38

كتب : FilGoal

أوناي سيمون - إسبانيا - جورجيا

أبدى أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا سعادته بالتتويج بلقب يورو 2024، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال سيمون في تصريحاته بعد المباراة: "أهديت الميدالية لأمي، فهي لم تأتِ لمشاهدتي أبدا من قبل، والليلة كانت المرة الأولى".

وأضاف "أنا فخور بعائلتي، ولا أحد منا يستوعب ما أنجوناه حتى الآن، نتمنى أن نشعل مدريد غدا في الاحتفالات".

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وأكمل "حظينا ببطولة جيدة للغاية، وكان ليصبح من العار أن نخسر، إنجلترا كانت جيدة ولكننا فزنا عن جدارة".

واختتم "لم نكن نفكر في ركلات الترجيح حين كانت النتيجة 1-1، فالمباراة كانت لا تزال مفتوحة، ونجحنا في الفوز بالمرتدة. كوكوريا كان مذهلا وأظن أن الكل في إسبانيا يوافقني حين أقول إنه كان الرجل الأهم".

وصنع مارك كوكوريا هدف الفوز الذي سجله ميكيل أويارزبال في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وتوجت إسبانيا باللقب بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت في ألمانيا.

أوناي سيمون يورو 2024 إسبانيا
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