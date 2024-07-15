يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان

أبدى رودري نجم وسط إسبانيا ومانشستر سيتي سعادته بالتتويج بلقب يورو 2024، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال رودري في تصريحاته بعد المباراة: "يا له من يوم. بالتأكيد الأفضل في مسيرتي. أصبحنا أبطال أوروبا".

وأضاف "لا يهم مدى صعوبة الأمر، نحن الأنجح. الأجيال السابقة أظهرت لنا الطريق. في الحياة وفي الرياضة، حين تقدم كل ما لديك تكافأ".

وأوضح "كتبنا التاريخ وهزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة (إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا). إنها البطولة الأصعب، وأظهرنا عقلية الفريق بعد تعادل إنجلترا في النهائي".

وأكمل "العديد منا كانوا أبطال اليورو تحت 19 و21 عاما، المدرب كان يعلم ماذا يفعل".

وتوج لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بيورو الفئتين العمريتين الأصغر قبل فوزه بيورو الكبار.

وواصل رودري "لقد سار دي لا فوينتي خطوة تلو الأخرى بلا ضجيج حتى هيمن على أوروبا".

واختتم "أشجع الناس الآن على الخروج إلى الشوارع. هذه هي إسبانيا وهذا يوم للفخر بكونك إسبانيا".

وحصد رودري لاعب وسط إسبانيا جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

وكان رودري قد خرج بين شوطي اللقاء في النهائي بسبب الإصابة.

اللاعب الدولي البالغ 28 عاما شارك في جميع المباريات وسجل هدفا في النسخة الجارية.

وخاض رودري 521 دقيقة وأكمل 411 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 92.84%.

وأصبح رودري ثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد كل من تشافي هيرنانديز في 2008 أندرياس إنييستا في 2012.

وتم اختيار الفائز بالجائزة بناءً على اختيارات لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي والتي ضمن مجموعة أبرزها فابيو كابيلو وديفيد مويس وأولي جونار سولشاير ورافائيل بينيتز وإيتور كارانكا.