يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 02:17

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

أبدى رودري نجم وسط إسبانيا ومانشستر سيتي سعادته بالتتويج بلقب يورو 2024، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال رودري في تصريحاته بعد المباراة: "يا له من يوم. بالتأكيد الأفضل في مسيرتي. أصبحنا أبطال أوروبا".

وأضاف "لا يهم مدى صعوبة الأمر، نحن الأنجح. الأجيال السابقة أظهرت لنا الطريق. في الحياة وفي الرياضة، حين تقدم كل ما لديك تكافأ".

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا يورو 2024 – لامين جمال: الفوز بالبطولة أفضل هدية لعيد ميلادي يورو 2024 – ساوثجيت بعد خسارة اللقب: أنا محطم للغاية

وأوضح "كتبنا التاريخ وهزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة (إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا). إنها البطولة الأصعب، وأظهرنا عقلية الفريق بعد تعادل إنجلترا في النهائي".

وأكمل "العديد منا كانوا أبطال اليورو تحت 19 و21 عاما، المدرب كان يعلم ماذا يفعل".

وتوج لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بيورو الفئتين العمريتين الأصغر قبل فوزه بيورو الكبار.

وواصل رودري "لقد سار دي لا فوينتي خطوة تلو الأخرى بلا ضجيج حتى هيمن على أوروبا".

واختتم "أشجع الناس الآن على الخروج إلى الشوارع. هذه هي إسبانيا وهذا يوم للفخر بكونك إسبانيا".

وحصد رودري لاعب وسط إسبانيا جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

وكان رودري قد خرج بين شوطي اللقاء في النهائي بسبب الإصابة.

اللاعب الدولي البالغ 28 عاما شارك في جميع المباريات وسجل هدفا في النسخة الجارية.

وخاض رودري 521 دقيقة وأكمل 411 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 92.84%.

وأصبح رودري ثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد كل من تشافي هيرنانديز في 2008 أندرياس إنييستا في 2012.

وتم اختيار الفائز بالجائزة بناءً على اختيارات لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي والتي ضمن مجموعة أبرزها فابيو كابيلو وديفيد مويس وأولي جونار سولشاير ورافائيل بينيتز وإيتور كارانكا.

رودري إسبانيا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا يورو 2024 – لامين جمال: الفوز بالبطولة أفضل هدية لعيد ميلادي يورو 2024 – ساوثجيت بعد خسارة اللقب: أنا محطم للغاية يورو 2024 - للمرة الأولى في التاريخ.. 6 لاعبين يحصدون جائزة الهداف يورو 2024 - رودري أفضل لاعب في البطولة
أخر الأخبار
بسبب أزمة الجماهير.. تأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا والكشف عن الموعد الجديد ساعة | أمريكا
يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين 2 ساعة | أمريكا
الأولى مع الأبيض منذ 2019.. وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 4 محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده