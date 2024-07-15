تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:58

كتب : FilGoal

خاميس رودريجيز - كولومبيا

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وشهد التشكيل مشاركة سانتياجو أرياس بدلا من دانييل مونيوز الظهير الذي تعرض للطرد في نصف النهائي أمام أوروجواي.

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:

أخبار متعلقة:
تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا بركلات الترجيح.. أوروجواي تفوز على كندا وتحصل على البرونزية العاشرة في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: سانتياجو أرياس – دافينسون سانشيز – كارلوس كويستا – يوهان موهيكا

الوسط: ريتشارد ريوس – جون أرياس – جيفرسون ليرما

الهجوم: خاميس رودريجيز – جون كوردوبا – لويس دياز

ويسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.

كولومبيا رفعت كأس أمريكا اللاتينية آنذاك بالفوز على المكسيك بهدف دون رد.

كولومبيا كوبا أمريكا نهائي كوبا أمريكا
نرشح لكم
بسبب أزمة الجماهير.. تأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا منتخب الأرجنتين يكرم دي ماريا قبل مباراته الدولية الأخيرة كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي سواريز: لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك.. وحزن أولادي أشعرني بالألم بركلات الترجيح.. أوروجواي تفوز على كندا وتحصل على البرونزية العاشرة في كوبا أمريكا كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا كوبا أمريكا - مؤتمر مدرب كولومبيا: نحتاج لأفضل نسخة لنا للفوز على بطل كل شيء
أخر الأخبار
بسبب أزمة الجماهير.. تأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا 59 دقيقة | أمريكا
يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين ساعة | أمريكا
الأولى مع الأبيض منذ 2019.. وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 4 محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده