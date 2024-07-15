تشكيل نهائي كوبا أمريكا - تعديل اضطراري وحيد في كولومبيا لمواجهة الأرجنتين
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:58
كتب : FilGoal
أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024.
وشهد التشكيل مشاركة سانتياجو أرياس بدلا من دانييل مونيوز الظهير الذي تعرض للطرد في نصف النهائي أمام أوروجواي.
وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:
حراسة المرمى: كاميلو فارجاس
الدفاع: سانتياجو أرياس – دافينسون سانشيز – كارلوس كويستا – يوهان موهيكا
الوسط: ريتشارد ريوس – جون أرياس – جيفرسون ليرما
الهجوم: خاميس رودريجيز – جون كوردوبا – لويس دياز
ويسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.
كولومبيا رفعت كأس أمريكا اللاتينية آنذاك بالفوز على المكسيك بهدف دون رد.
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