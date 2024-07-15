الأولى مع الأبيض منذ 2019.. وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

يقود محمود وفا مباراة الزمالك وبلدية المحلة تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً من يوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون وفا كل من سمير جمال وأحمد عبد الغني، ويتواجد أحمد ناصر كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود ناصف.

وأدار وفا الموسم الجاري 5 مباريات في الدوري المصري، احتسب خلالها 20 بطاقة صفراء و2 حمراء و

وسبق أن أدار مباراة واحدة للزمالك من قبل جاءت في موسم 2019-2020 في دور الـ 32 من كأس مصر أمام الشرقية.

كما أدار الموسم الجاري مباراة واحدة لبلدية المحلة وجاءت ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 29 مباراة.