يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024

وصف ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024 بـ " أسعد إسباني في العالم".

وانتصرت إسبانيا باللقب بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وقال موراتا عبر قناة La 1 الإسبانية: "مستقبلي مع منتخب إسبانيا؟ هذا ليس الوقت المناسب، سيكون الأمر أنانيا للغاية من جهتي".

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وأضاف "أريد شكرا أندرياس إنييستا وبويان لأنه بدونهما لم أكن أشارك في البطولة، تلقيت لوما كبيرا على تواجدي مع هذه المجموعة".

وأكمل "لا يسعني إلا شكرهم لأنهم ساعدوني، مروا بلحظات مثلي وهناك دائما ضوء في نهاية كل شيء".

وأتم على الإشادة التي تلقاها من زملائه قائلا: "الأمر يستحق أكثر من تسجيل 20 هدفا، لا أعلم إذا رأيتم لكنني فعلت كل شيء، من إفساح المجال لزملائي والقتال، أنا أسعد إسباني في العالم".

وسجل موراتا هدفا من أصل 15 لإسبانيا في البطولة إذ افتتح سجلهم التهديفي في المسابقة ضد كرواتيا بدور المجموعات.

ألفارو موراتا إسبانيا يورو 2024
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