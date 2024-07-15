يورو 2024 – نيكو ويليامز: نحن أبطال أوروبا ونستعد لـ كأس العالم.. ولا يمكن هزيمتنا

شدد نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا أن فريقه يستعد لبطولة كأس العالم بعد التتويج ببطولة يورو 2024.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

وقال ويليامز للقناة الأولى الإسبانية: "سعيد للغاية، كل شعبنا يستحق ذلك سواء العائلة أو المشجعون".

وأضاف "نحن أبطال أوروبا والآن نستعد لبطولة كأس العالم".

وتابع "عانينا كثيرا في مباراة إنجلترا، لديهم لاعبون يمكنهم صنع الفارق، لكننا تمكنا من مجاراتهم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكن لأحد أن يهزمنا، لقد قلت بالفعل إننا فريق عظيم، كل هؤلاء الأشخاص يستحقون ذلك".

ثنائية فوز إسبانيا سجلها كل من نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال، بينما جاء هدف إنجلترا عن طريق كول بالمر.

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