تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:10

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

بنفس تشكيل مباراة نصف النهائي أمام كندا، يخوض منتخب الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

ويتواجد في التشكيل 9 لاعبين من التشكيل الذي بدأ نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، حيث يتواجد جونزالو مونتييل وليساندرو مارتينيز بدلا من ناهويل مولينا ونيكولاس أوتامندي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

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حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

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