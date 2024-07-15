تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 9 من رجال نهائي قطر.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:10
كتب : FilGoal
بنفس تشكيل مباراة نصف النهائي أمام كندا، يخوض منتخب الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.
ويتواجد في التشكيل 9 لاعبين من التشكيل الذي بدأ نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، حيث يتواجد جونزالو مونتييل وليساندرو مارتينيز بدلا من ناهويل مولينا ونيكولاس أوتامندي.
وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: جونزالو مونتييل - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس تاليافيكو
خط الوسط: إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر
خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا
ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.
كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.