يورو 2024 – لامين جمال: الفوز بالبطولة أفضل هدية لعيد ميلادي

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 01:10

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

عبر لامين جمال نجم منتخب إسبانيا الشاب عن سعادته بفوز بلاده بكأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بالتغلب في النهائي على إنجلترا.

وفاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وجناح برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

وقال جمال عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية، إنه حلم، أتطلع إلى العودة إلى إسبانيا والاحتفال مع الجماهير".

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وأضاف "إنها أفضل هدية لعيد ميلادي، إنه حلم جميل، أتمنى الآن الذهاب إلى عائلتي".

وأكمل "عندما تعادل منتخب إنجلترا أصبح الأمر صعبا، لا أعرف مما يتكون هذا المنتخب، لكن دائما ما ينتهي بنا الأمر بالنهوض من جديد".

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

وصنع يامال الهدف الأول الذي سجله نيكو ويليامز، في فوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في النهائي.

وتخطى لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، بيليه أسطورة منتخب البرازيل بمشاركته في نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

إنجلترا إسبانيا يورو 2024 لامين جمال
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