يورو 2024 – ساوثجيت بعد خسارة اللقب: أنا محطم للغاية

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

عبر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن شعوره بالحزن عقب خسارة بلاده للقب كأس الأمم الأوروبية 2024 أمام إسبانيا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

وقال ساوثجيت عقب المباراة: "أعتقد أن إسبانيا كانت أفضل منتخب في يورو 2024".

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وأضاف "لم نحتفظ بالكرة بشكل جيد بما فيه الكفاية أمام إسبانيا، لكننا كنا على المسار الصحيح حتى آخر 10 دقائق في المباراة".

وأكمل "أنا محطم من أجل الجميع، اللاعبون كانوا مذهلين للغاية وأنا فخور جدا بما قدموه".

وواصل "كان لدينا القليل من الاندفاع الهجومي بعد هدف تعادل بالمر، كانت لدينا أيضا فرصة كبيرة لتحقيق التعادل قبل النهاية، ربما خلال 90 دقيقة لست متأكدا من أننا فعلنا ما يكفي".

وأتم تصريحاته "منتخب إنجلترا في وضع جيد حقا من حيث الخبرة التي يتمتع بها اللاعبين، معظم هذا الفريق سيتواجد في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية المقبلين، هناك الكثير نتطلع إليه ولكن في هذه اللحظة هذا ليس عزاء للخسارة".

منتخب إنجلترا خسر النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة اللقب أمام إيطاليا في يورو 2020.

واستمرت لعنة هاري كين الذي فشل في تحقيق لقبه الأول في كرة القدم بعدما خسر النهائي للمرة الثانية على التوالي، وخسر جميع الألقاب المحلية مع ناديه بايرن ميونيخ في أول مواسمه معه.

ثنائية فوز إسبانيا سجلها كل من نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال، بينما جاء هدف إنجلترا عن طريق كول بالمر.

إنجلترا إسبانيا يورو 2024
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