يورو 2024 - للمرة الأولى في التاريخ.. 6 لاعبين يحصدون جائزة الهداف

حصد 6 لاعبين على جائزة هداف بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

ولا يوجد لاعب من الـ6 في نفس المنتخب، فجميعهم يلعبون في فرق مختلفة.

واللاعبون الذين حققوا الجائزة هم كودي جاكبو (هولندا)، وهاري كين (إنجلترا) وجيورجيس ميكاوتادزي (جورجيا) وجمال موسيالا (ألمانيا) وداني أولمو (إسبانيا) وإيفان شرانز (سلوفاكيا).

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأن يحصد جميع اللاعبين الجائزة بالشراكة، دون النظر عن عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب خلال البطولة.

وساهم جاكبو في 4 أهداف بين التسجيل والصناعة بالتساوي مع ميكاوتادزي.

بينما أولمو هو الأكثر مساهة بـ5 أهداف إذ سجل 3 أهداف وصنع مرتين.

قائمة هدافي النسخ السابقة من البطولة:

2020: كريستيانو رونالدو وباتريك تشيك 5 أهداف

2016: أنطوان جريزمان 6 أهداف

2012: فرناندو توريس 3 أهداف

2008: ديفيد فيا 4 أهداف

2004: ميلان باروش 5 أهداف

2000: باتريك كلويفرت وسافو ميلوسيفيتش 5 أهداف

1996: ألان شيرار 5 أهداف

1992: دينيس بيرجكامب وتوماس برولين وهنريك لارسن وكارل هاينز رييدل 3 أهداف

1988: ماركو فان باستن 5 أهداف

1984: ميشيل بلاتيني 9 أهداف

1980 كلاوس ألوفس 4 أهداف

1976: دييتر مولر 4 أهداف

1972: جيرد مولر 4 أهداف

1968: دراجان دزاييتش هدفين

1964: فيرينك بيني وديزو نوفاك وجيسوس ماريا بيريدا هدفين

1960: ميلان جاليتش وفرانسوا هويت وفالنتين إيفانوف ودرازان يركوفيتش وفيكتور بونيديلنيك هدفين