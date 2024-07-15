يورو 2024 - رودري أفضل لاعب في البطولة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

رودري أفضل لاعب في يورو 2024

حصد رودري لاعب وسط إسبانيا جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

وكان رودري قد خرج بين شوطي اللقاء في النهائي بسبب الإصابة.

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اللاعب الدولي البالغ 28 عاما شارك في جميع المباريات وسجل هدفا في النسخة الجارية.

وخاض رودري 521 دقيقة وأكمل 411 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 92.84%.

وأصبح رودري ثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد كل من تشافي هيرنانديز في 2008 أندرياس إنييستا في 2012.

وتم اختيار الفائز بالجائزة بناءً على اختيارات لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي والتي ضمن مجموعة أبرزها فابيو كابيلو وديفيد مويس وأولي جونار سولشاير ورافائيل بينيتز وإيتور كارانكا.

وإليكم قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب في تاريخ البطولة

1996 – ماتياس سامر (ألمانيا)

2000 – زين الدين زيدان (فرنسا)

2004 – ثيودروس زاجوراكيس (اليونان)

2008 – تشافي هيرنانديز (إسبانيا)

2012 – أندرياس إنييستا (إسبانيا)

2016 – أنطوان جريزمان (فرنسا)

2020 – جانلويجي دوناروما (إيطاليا)

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