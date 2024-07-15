ثور لا يعرف الرحمة.. إسبانيا بطل يورو 2024

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين.

ووصل منتخب إسبانيا إلى اللقب رقم 4 ليصبح أكثر منتخبات أوروبا تتويجا بكأس الأمم، متفوقا على ألمانيا صاحب الـ3 ألقاب.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق يحقق الفوز في كل مباريات بطولة أمم أوروبا الـ7 في نسخة واحدة.

وتألق منتخب إسبانيا طوال البطولة بقيادة نجمه الشاب لامين جمال الذي أتم عامه الـ17 قبل أيام فقط وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل ويصنع في تاريخ البطولة.

وأيضا الجناح الأيسر نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو البالغ من العمر 22 عاما، الذي شكل مع لامين جمال ثنائي مميز وقوي للغاية قاد الثور الإسباني لهزيمة الجميع بلا رحمة والتتويج باللقب الأوروبي الغائب منذ 12 عاما.

أما منتخب إنجلترا فخسر النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة اللقب أمام إيطاليا في يورو 2020.

واستمرت لعنة هاري كين الذي فشل في تحقيق لقبه الأول في كرة القدم بعدما خسر النهائي للمرة الثانية على التوالي، وخسر جميع الألقاب المحلية مع ناديه بايرن ميونيخ في أول مواسمه معه.

ثنائية فوز إسبانيا سجلها كل من نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال، بينما جاء هدف إنجلترا عن طريق كول بالمر.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متواضع المستوى من المنتخبين دون أي فرصة حقيقية تُذكر، إلا بعض المحاولات التي لم تشكل أي خطورة على المرمى.

وكانت محاولة إسبانيا الأولى بهجمة من ناحية اليسار عن طريق نيكو ويليامز الذي راوغ كايل ووكر وأرسل عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ورد منتخب إنجلترا بانطلاقة من ساكا الذي مرر الكرة إلى ووكر وأرسل عرضية أرضية اصطدمت أيضا بأفدام الدفاع وذهبت إلى ركنية.

وحصل هاري كين قائد منتخب إنجلترا على إنذار في الدقيقة بعد تدخل قوي على فابيان رويز لاعب إسبانيا.

كما حصل أيضا داني أولمو لاعب إسبانيا على إنذار بعد تدخل قوي مع ديكلان رايس.

وقبل نهاية الشوط الأول كانت أخطر فرصة للإنجليز في الدقيقة 45+1 بعد مخالفة نفذها ديكلان رايس إلى داخل منطقة الجزاء وقابلها فودين بتسديدة تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتلقى منتخب إسبانيا ضربة قوية مع بداية الشوط الثاني بإصابة رودري الذي غادر بين الشوطين وشارك بدلا منه مارتن زوبيميندي.

ولم ينتظر منتخب إسبانيا كثيرا ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق نيكو ويليامز.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من لامين جمال الذي مرر كرة إلى نيكو ويليامز داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة بالقدم اليسرى كرة أرضية سكنت شباك جوردان بيكفورد.

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يصنع في تاريخ مباريات نهائي أمم أوروبا.

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وأهدر داني أولمو فرصة الهدف الثاني إلى إسبانيا في الدقيقة 48 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى بعيدا عن المرمى.

واستمرت فرص إسبانيا الخطيرة وهذه المرة أهدر موراتا فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من لامين جمال.

وأجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا التبديل الأول بخروج هاري كين في الدقيقة 60 ونزول أولي واتكينز.

وكاد جود بيلينجهام أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 بعدما استلم الكرة بمهارة رائعة مر بها من 3 لاعبين لمنتخب إسبانيا ثم سددها أرضية قوية بالقدم اليسرى لكنها مرت جوار قائم أوناي سيمون الأيمن.

وأنقذ جوردان بيكفورد مرمى منتخب إنجلترا من الهدف الثاني بعد فرصة خطيرة من لامين جمال وتسديدة أرضية أبعدها إلى ركنية.

وغادر ألفارو موراتا الملعب وشارك بدلا منه أويارزابال في الدقيقة 68.

ثم شارك كول بالمر في ثاني تبديلات منتخب إنجلترا في الدقيقة 70 بدلا من كوبي ماينو.

ولم ينتظر كول بالمر كثيرا ليسجل هدف التعادل للإنجليز في الدقيقة 72 وبعد دخوله أرض الملعب بدقيقتين فقط.

وجاء الهدف بعد هجمة سريعة وتمريرة من بوكايو ساكا إلى بيلينجهام الذي هيئها إلى بالمر الذي سدد أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى الشباك.

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ومرة أخرى تصدى بيكفورد لفرصة خطيرة من لامين جمال الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من داني أولمو لكن الحارس الإنجليزي أبعدها ببراعة.

وشارك ناتشو في الدقيقة 83 في تبديل ثالث لمنتخب إسبانيا بدلا من روبين لي نورماند.

هدف البطولة

وسجل أويارزابال هدف فوز إسبانيا في الدقيقة 87 وفي الوقت القاتل بعد عرضية أرضية رائعة من مارك كوكوريا قابلها بتسديدة مباشرة في شباك بيكفورد.

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لامين جمال يصنع 🤝نيكو ويليامز يسجل



إسبانيا تبدع تحت قيادة هذا الثنائي. ✨#EURO2024 pic.twitter.com/IE56geT7Ak — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2024

عقب الهدف شارك إيفان توني بدلا من فيل فودين لمنتخب إنجلترا.

وضاعت فرصة التعادل لمنتخب إنجلترا بطريقة غريبة بعد ركنية نفذها كول بالمر قابلها ديكلان رايس بضربة رأسية قوية أنقذها أوناي سيمون ثم عادت إلى مارك جويهي الذي سدد بالرأس وأبعدها داني أولمو من على خط المرمى.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز إسبانيا بلقب يورو 2024.

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