يورو 2024 - زعيمة أوروبا رسميا.. أرقام قياسية من تتويج إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزا تاريخيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائي يورو 2024.

بذلك الفوز توج منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه.

الماتادور رفع اللقب الأوروبي في 1964، ومرتين على التوالي في 2008 و2012، والآن في 2024.

بذلك تفض إسبانيا الشراكة التاريخية مع ألمانيا، لتنفرد بصدارة الأبطال التاريخيين لليورو، محققة اللقب الرابع.

صدارة ألمانيا تبقى في عدد مرات بلوغ النهائي، حيث وصلته 6 مرات وفازت بـ 3.

أما إسبانيا التي لعبت النهائي الخامس، فقد سبق لها الخسارة في 1984 على يد فرنسا.

video:1

لامين جمال يصنع 🤝نيكو ويليامز يسجل



إسبانيا تبدع تحت قيادة هذا الثنائي. ✨#EURO2024 pic.twitter.com/IE56geT7Ak — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2024

إسبانيا انفردت بالمركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر خوضا لنهائي اليورو، تاركة إيطاليا التي لعبت النهائي 4 مرات.

تتويجات "لا روخا" أتت أمام 4 منتخبات مختلفين، حيث هزمت الاتحاد السوفييتي 2-1 في 1964، وهزمت ألمانيا 1-0 في نهائي 2008، وكل تتويجاتها أتت بفارق هدف وحيد، عدا سحق إيطاليا الشهير في نهائي 2012 بنتيجة 4-0.

إسبانيا أيضا أصبحت أول منتخب يفوز بـ 7 مباريات متتالية في تاريخ اليورو.

video:2

وباتت إسبانيا أيضا ثاني منتخب في التاريخ يفوز بكل مبارياته في طريق التتويج (7 من 7)، بعد فرنسا 1984 (5 من 5).

كما أصبح الماتادور" أكثر منتخب يسجل في نسخة واحدة برصيد 15 هدفا.

وصار لامين يامال جناح برشلونة وإسبانيا بعمر 17 عاما ويوم واحد، أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كبرى، محطما رقم أسطورة البرازيل بيليه.

أما لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا فصار أول من يفوز باليورو في التاريخ كمدرب لـ 3 فئات عمرية مختلفة، حيث فاز باليورو تحت 19 عاما في 2015، وتحت 21 عاما في 2019، وأخيرا بطولة الكبار في 2024.

video:3