يورو 2024 - 3 دقائق و4 لمسات.. بالمر يدرك التعادل لـ إنجلترا ضد إسبانيا

أدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لـ منتخب إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي في برلين لحسم اللقب الأوروبي.

وشارك بالمر في الدقيقة 70 بدلا من كوبي ماينو لتعزيز الهجوم بعد التأخر بهدف نيكو ويليامز في بداية الشوط الثاني.

واحتاج الجناح الشاب لـ 3 دقائق من أجل تسجيل التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

بالمر سجل بعد 3 دقائق من مشاركته كبديل وكذلك بعدما لمس الكرة 4 مرات فقط قبل التسجيل.

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وبات بالمر ثالث أصغر لاعب يسجل في نهائي اليورو بعمر 22 عاما و69 يوما بعد كل من نيكو ويليامز بعمر 22 عاما ويومين والإيطالي بيترو أناستاسي (20 عاما و64 يوما).

وأصبح بالمر أول بديل يسجل التعادل في نهائي بطولة أوروبية منذ سيلفان ويلتورد في نهائي يورو 2000.

وكان بالمر قد صنع هدف فوز إنجلترا على هولندا في نصف النهائي والذي سجله أولي واتكنيس.