تنس طاولة – عمر عصر يعلن عبر في الجول استجابة وزير الرياضة لمطالبه: وعدني بتلبيتها خلال أيام

الأحد، 14 يوليه 2024 - 23:44

كتب : أحمد العريان

عمر عصر - تنس طاولة

وعد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بتلبية طلبات عمر عصر نجم منتخب مصر لتنس الطاولة خلال أيام.

عمر عصر أجرى حوارا مع FilGoal.com قبل أيام، اشتكى فيه من إهماله في الاستعداد لـ أولمبياد باريس 2024.

خامس أولمبياد طوكيو اشتكى غياب تواجد مدرب أو مدرب لياقة أو طبيب حتى أحيانا أثناء مشاركة المنتخب في بعض البطولات، بجانب غياب المعسكرات استعدادا للأولمبياد منذ أشهر عدة.

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وفي تصريحات جديدة من عمر عصر، قال لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة تواصل معي هاتفيا بشكل شخصي واستفسر عن المشاكل التي أعاني منها".

وأضاف "أخبرته بما يحدث وبالخطابات التي أرسلتها للوزارة بالفعل، وبضرورة توفير معد بدني لمنتخب مصر بسبب كثرة الإصابات بين اللاعبين، بجانب دفع الدعم المتأخر منذ 8 أشهر للاعبين لكي نستطيع دفع رواتب المدربين الشخصيين".

عصر أتم "الوزير وعد على الفور بحل تلك المشاكل خلال أيام. أنتظر حاليا الحل وأثق في ذلك بعد وعد الوزير".

لمشاهدة حوار عمر عصر مع FilGoal.com كاملا من هنا

باريس 2024 تنس طاولة عمر عصر
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