يورو 2024 – على طريقة ماجد وياسين.. ويليامز وجمال يحققان أرقاما قياسية بهدف النهائي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 23:32

كتب : محمد رؤوف

نيكو ويليامز - لامين جمال - إسبانيا

حقق نيكو ويليامز ولامين جمال ثنائي منتخب إسبانيا أكثر من رقم قياسي بهدف فريقه ضد إنجلترا.

ويتعادل منتخب إسبانيا على منافسه إنجلترا بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وسجل ويليامز الهدف من صناعة جمال في الدقيقة 47.

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ويعتبر ماجد وياسين في مسلسل الرسوم المتحركة "كابتن ماجد" مقربان للغاية مثل ويليامز وجمال.

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وبهذا الهدف عادل جمال أكبر عدد من صناعة الأهداف في بطولة يورو واحدة.

ووصل جمال للصناعة الرابعة ليعادل كل من:

ستيفين زوبر 2020، وأرون رامسي 2016، وإدين هازارد 2016، وليوبينكو درولوفيتش 2000.

وأصبح جمال أول لاعب يصنع 4 أهداف أو أكثر لإسبانيا في نسخة واحدة من أي بطولة.

أما ويليامز في عمر الـ 22 عاما ويومين فجاء كثان أصغر لاعب في التاريخ يسجل في مباراة نهائية لبطولة يورو بعد بييترو أناستازي لإيطاليا في نسخة 1968، إذ كان يبلغ من العمر 20 عاما و64 يوما.

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