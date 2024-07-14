تنس - الرابع في 2024.. ميار شريف تخسر نهائي كونترفيل الفرنسية

الأحد، 14 يوليه 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

ميار شريف - تنس

خسرت ميار شريف نهائي بطولة كونترفيل الفرنسية أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين مقابل واحد

وتقدمت برونزيتي أولا بنتيجة 6-4 ثم عادلت ميار النتيجة بـ 6-7، وحصدت الإيطالية اللقب بالفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 7-5.

واستمر اللقاء لمدة 214 دقيقة، أي 3 ساعات و34 دقيقة.

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وخسرت ميار النهائي الرابع له في 2024 بعد الهزيمة في نهائي بارما وماكاريسكا وكتالونيا، وأخيرا كونترفيل وجميعها في فئة "تشالنجر".

يذكر أن ميار حققت 6 ألقاب من نفس الفئة بين 2021 و2023.

وتحتل ميار المركز الـ 78 في التصنيف العالمين ويعد المركز الـ 31 الأفضل في مسيرتها والذي وصلت له في يونيو 2023.

وتأهلت ميار شريف لنهائيات التنس في أولمبياد باريس 2024.

وتشارك ميار للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد بعدما شاركت في طوكيو 2020.

وخسرت ميار في البداية فرصة التأهل للأولمبياد عن طريق دورة الألعاب الإفريقية 2023، إذ ودعت من نصف النهائي.

واستفادت ميار من خروج الكينية أنجيلا أوكوتوي من قائمة أول 400 لاعبة في تصنيف اللعبة لتحصد مقعد للمشاركة في الأولمبياد.

وباتت ميار شريف أول لاعبة مصرية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.

ودعت ميار شريف في أولمبياد طوكيو 2020 من الدور الأول بالخسارة آنذاك من ريبيكا بيتيرسون 2-0.

ميار شريف تنس
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