قائمة بيراميدز - غيابات عديدة ضد النصر في كأس مصر

أعلن كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق للقاء النصر في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان على استاد الدفاع الجوي غدا الإثنين في الثامنة مساءً.

ويغيب أحمد الشناوي ومصطفى فتحي ومحمود مرعي وكريم حافظ ومهند لاشين ووليد الكرتي عن قائمة المباراة.

ويتواصل غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف للتحقيق معه على إثر فساد عينة تحاليل المنشطات، وكذلك إبراهيم عادل ومحمود صابر المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وعاد للقائمة كل من أحمد ميهوب وأحمد فتحي وإسلام عيسى والشاب صامويل أموسا.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد ميهوب – يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – صامويل أموسا – يوسف أسامة

الهجوم: فاخري لاكاي – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 والذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.