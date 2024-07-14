يورو 2024 - الأصغر في التاريخ.. لامين جمال يتخطى بيليه بمشاركته في النهائي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

تخطى لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا، بيليه أسطورة منتخب البرازيل وكرة بمشاركته في نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ويلاقي منتخب إسبانيا منافسه إنجلترا في المباراة التي تجمعهما في النهائي.

وشارك بيليه في نهائي كأس العالم 1958 في سن 17 عاما و249 يوما وسجل هدفين في الفوز ضد السويد 5-2.

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وعلى الجانب الآخر يلعب جمال المباراة في سن الـ17 ويوما واحدا فقط، وبالتالي كسر رقم بيليه في المشاركة في نهائي بطولة كبرى، ليكون الأصغر في التاريخ.

أرقام قياسية لا تنتهي

منذ بداية البطولة ويواصل جمال كسره للأرقام القياسية.

بمشاركته مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 ضد كرواتيا كان الأصغر في تاريخ البطولة.

وصنع هدفا ضد كرواتيا ليكون أصغر لاعب يصنع هدفا في تاريخ البطولة.

ويعتبر لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في دور نصف النهائي وذلك ضد فرنسا.

وبهدفه أصبح أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي للبطولة الأوروبية.

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