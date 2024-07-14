بركات يشيد بظهور زيزو والنني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا

الأحد، 14 يوليه 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

محمد بركات - حازم إمام

أشاد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بظهور أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد النني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا.

وفرض منتخب مصر الأولمبي التعادل على نظيره الأوكراني بنتيجة 1-1 وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال بركات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري: "أشعر بالرضا عن أداء ونتيجة المنتخب، خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه كاملا".

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وأكمل "أحمد مصطفى "الثنائي زيزو" ومحمد النني ظهر بشكل جيد والتجربة كانت مفيدة خاصة أنها كانت ضد أوكرانيا ممثل قارة أوروبا".

واختتم "أتمنى أن نقدم أداء أفضل في المباراة المقبلة ضد العراق، لدي الثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني للوصول لأفضل شكل ممكن قبل أولمبياد باريس 2024".

وأقيمت المباراة في مدينة بوردو الفرنسية في معسكر منتخب مصر استعدادا للأولمبياد.

وبدأ الثنائي فوق السن محمد النني وأحمد سيد "زيزو" في اللقاء بشكل أساسي تحت قيادة روجيريو ميكالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أوكرانيا بهدف في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد عاطف "قطة" هدف التعادل في الدقيقة 75.

وسيلتقي منتخب مصر مع العراق وديا يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد طارق (المصري).

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

الرباعي الاحتياطي: محمد سيحا (المقاولون العرب) - محمد حمدي (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

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