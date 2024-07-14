ميكالي: تفوقنا بشكل مطلق على أوكرانيا في الشوط الثاني.. والنتيجة العادلة هي انتصارنا

أبدى روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي رضاه عن الأداء رغم التعادل مع أوكرانيا.

وتعادل منتخب مصر بنتيجة 1-1 مع نظيره الأوكراني استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي عقب نهاية المباراة: "راض عن أداء لاعبي المنتخب خلال لقاء أوكرانيا، قدمنا أداءً قويا ومنظما أمام منتخب عنيد وقوي ومنظم وسريع".

وأضاف "تقاسمنا السيطرة مع أوكرانيا في الشوط الأول وتفوقنا بشكل مطلق في الشوط الثاني أداءً ونتيجة".

وواصل "النتيجة العادلة كانت انتصارنا باللقاء مقارنة بالفرص التي سنحت لنا خلال المباراة".

وأقيمت المباراة في مدينة بوردو الفرنسية في معسكر منتخب مصر استعدادا للأولمبياد.

وبدأ الثنائي فوق السن محمد النني وأحمد سيد "زيزو" في اللقاء بشكل أساسي تحت قيادة روجيريو ميكالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أوكرانيا بهدف في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد عاطف "قطة" هدف التعادل في الدقيقة 75.

وسيلتقي منتخب مصر مع العراق وديا يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد طارق (المصري).

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

الرباعي الاحتياطي: محمد سيحا (المقاولون العرب) - محمد حمدي (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)