انتهت نهائي يورو 2024 – إنجلترا (1)-(2) إسبانيا.. الماتادور بطل أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وألمانيا.

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نهاية المباراة بفوز إسبانيا بهدفين لهدف

ق 89: نزول إيفان توني بدلا من فيل فودين

ق 87: جوووووووووول الثاني أويارزابال

ق 83: نزول ناتشو

ق 82: فرصة خطيرة من جمال وانقاذ من بيكفورد

ق 72: جوووووول بالمر والتعادل

ق 70: نزول بالمر بدلا من كوبي ماينو

ق 68: خروج موراتا ونزول أويرال زابال

ق 66: بيكفورد ينقذ الثاني من لامين جمال

ق 64: هجمة خطيرة من بيلينجهام بتسديدة بالقدم اليسرى

ق 60: خروج هاري كين ونزول أولي واتكينز

ق 55: موراتا يهدر الثاني بعد تمريرة لامين جمال

ق 48: الثاني يضيع من داني أولمو

ق 47: جووووووووووول أول نيكو ويليامز

نزول زوبيميندي بدلا من رودري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45+1: أول هجمة على المرمى بتسديدة من فودين بعد عرضية تصدى لها الحارس سيمون

ق 45: محاولة بيضاء قبل نهاية الشوط الأول

ق 30: إنذار لداني أولمو

ق 25: إنذار لهاري كين

ق 15: انطلاقة من ساكا وتمريرة إلى ووكر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع

ق 12: محاولة حمراء أولى من مراوغة نيكو ويليامز والكرة إلى ركنية

انطلاق المباراة