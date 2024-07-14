تشكيل نهائي يورو 2024 - عودة لو نورماند وكارباخال في دفاع إسبانيا ضد إنجلترا

الأحد، 14 يوليه 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا

عاد الثنائي روبن لو نورماند وداني كارباخال لقيادة دفاع إسبانيا في نهائي يورو 2024 ضد إنجلترا.

ويقام النهائي القاري على الملعب الأولمبي في برلين بقيادة تحكيمية فرنسية من فرانسوا لوتيكسيه.

وغاب الثنائي عن مباراة المربع الذهبي ضد فرنسا بسبب الإيقاف.

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فيما تواجد ألفارو موراتا في الهجوم رغم تعرضه للإصابة في الركبة بعد مباراة نصف النهائي ضد فرنسا عقب التحام رجل الأمن معه خلال محاولة اللحاق بمشجع اقتحم أرض الملعب بعد نهاية اللقاء.

وجاء تشكيل اللاروخا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريا – إيمريك لابورت – روبن لو نورماند – داني كارباخال

الوسط: فابيان رويز – رودري – داني أولمو

الهجوم: نيكو ويليامز – ألفارو موراتا – لامين جمال

وعلى مقاعد البدلاء: ديفيد رايا – أليكس ريميرو – ناتشو فيرنانديز – دانييل فيفان – ميكيل ميرينو – خوسيلو – فيران توريس – أليخاندرو جريمالدو – أليكس بايينا – مارتن زوباميندي – ميكيل أويارزبال – خيسوس نافاس – فيرمين لوبيز.

وتأمل كتيبة لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا لحصد اللقب الرابع كأكثر منتخب حصدا للقب وفض الشراكة مع ألمانيا.

وفازت إسبانيا باللقب 3 مرات من قبل في 1964 و2008 و2012.

فيما يسعى الإنجليز لحصد اللقب الأول في تاريخهم بالبطولة الأوروبية.

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