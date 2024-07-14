تشكيل نهائي يورو 2024 - تبديل واحد في إنجلترا من ساوثجيت أمام إسبانيا

أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تبديل وحيد في تشكيل فريقه في مواجهة إسبانيا بنهائي يورو 2024.

لوك شاو النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا إسبانيا

ويلعب منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 في ألمانيا. وهو النهائي الثاني على التوالي بعد يورو 2020 ضد إيطاليا.

وأجرى ساوثجيت تبديل وحيد فقط بمشاركة لوك شاو الظهير الأيسر بدلا من كيران تريبيير.

وكان لوك شاو سجل هدف إنجلترا الوحيد في نهائي يورو 2020 الماضي ضد إيطاليا، في المباراة التي خسرها الأسود الثلاثة بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – لوك شاو

الوسط: ديكلان رايس – كوبي ماينو – جود بيلينجهاك

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

وفاز منتخب إنجلترا في نصف النهائي على هولندا، وتغلب منتخب إسبانيا على فرنسا.